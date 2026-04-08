Ліга чемпіонів

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Реалом.

Мюнхенська Баварія в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА обіграла мадридський Реал на полі суперників.

Реал Мадрид — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"У роздягальні всі досі залишаються дуже спокійними. За тиждень нам потрібно знову перемогти, щоб пройти далі.

Але я все ж таки хочу, щоб наші хлопці розуміли, що сьогодні вони перемогли на Бернабеу. Це все ж таки чогось варте, і ми повинні взяти цей успіх із собою з собою в матч-відповідь. Це демонструє , що ми можемо багато чого досягти. Ми повинні перенести цю віру в наступну гру.

Завжди було відчуття, що гра перебуває на межі і може змінитись у будь-який бік. Ми відчували, що у нас було більше і кращих моментів. Але гравці Реала просто неймовірні — їхня швидкість і їхня здатність грати один на один.

Нам потрібен був сильний матч в обороні, і Ману Нойер також зробив кілька неймовірних сейвів. Але коли я дивлюсь на наші власні гольові моменти, то це має дати нам впевненість у тому, що ми можемо забити більше голів на власному полі. Ми повинні спробувати це зробити. Ми хочемо покращити ситуацію перед нашими вболівальниками на Альянц Арені.

Я сподіваюсь, що якщо у нас знову будуть такі моменти, ми заб'ємо свої голи. Два голи — це завжди добре, але ми маємо краще користатись своїми шансами", — заявив бельгійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та мадридським Реалом відбудеться 15 квітня.