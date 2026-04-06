Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Реал Мадрид — Баварія, Getty Images
06 квітня 2026, 19:13
У рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Реал Мадрид зустрінеться з Баварією.
Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 7 квітня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 2.19, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 2.97. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.23.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Тайм із більшою кількістю голів: 2-й", представлений показником 2.00.
Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кіліана Мбаппе або Гаррі Кейна, тоді як потенційний гол Вінісіуса Жуніора — 2.94.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.17.
