Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Реал Мадрид зустрінеться з Баварією.

Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 7 квітня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 2.19, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 2.97. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.23.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тайм із більшою кількістю голів: 2-й", представлений показником 2.00.

Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кіліана Мбаппе або Гаррі Кейна, тоді як потенційний гол Вінісіуса Жуніора — 2.94.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.17.

