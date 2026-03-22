Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26 зустрінуться мадридські Реал і Атлетіко.

Дербі відбудеться в неділю, 22 грудня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Альваро Арбелоа. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.87, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 3.85. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.21.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Червона картка: так", представлений показником 2.87.

Коефіцієнтом 2.56 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора, тоді як потенційний гол Хуліана Альвареса — 2.82.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.88.

