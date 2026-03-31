Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026 шведська національна команда прийматиме збірну Польщі.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 31 березня, на Строберрі Арені в Стокгольмі, Швеція. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Швеції в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.16, тоді як потенційний успіх Польщі оцінюється показником 3.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40.

Вихід шведів на ЧС-2026 оцінюється в 1.61, а поляків — в 2.33.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал голів обидва тайми: більше 0,5", представлений показником 1.83.

Коефіцієнтом 2.36 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Йокереса, тоді як потенційний гол Роберта Левандовські — 2.60.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Швеція не програє в осн. час + обидві команди заб'ють". На нього можна поставити з показником 2.25.

