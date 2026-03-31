Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Збірна Польщі, Getty Images
31 березня 2026, 10:35
У рамках фіналу плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026 шведська національна команда прийматиме збірну Польщі.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 31 березня, на Строберрі Арені в Стокгольмі, Швеція. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Швеції в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.16, тоді як потенційний успіх Польщі оцінюється показником 3.50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40.
Вихід шведів на ЧС-2026 оцінюється в 1.61, а поляків — в 2.33.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Тотал голів обидва тайми: більше 0,5", представлений показником 1.83.
Коефіцієнтом 2.36 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Йокереса, тоді як потенційний гол Роберта Левандовські — 2.60.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Швеція не програє в осн. час + обидві команди заб'ють". На нього можна поставити з показником 2.25.
