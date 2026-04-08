Ліга чемпіонів

Захисник Баварії прокоментував перемогу над Реалом.

Мюнхенська Баварія в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА обіграла мадридський Реал на полі суперників.

Після завершення гри захисник "Рекордмайстера" Йонатан Та прокоментував виступ власної команди.

"Перемогти на Бернабеу — це щось особливе й це справді нелегко зробити. Але ми тримаємо в голові, що буде матч-відповідь, хоча ми там гратимемо вже перед нашими вболівальниками.

Сьогодні ми все підготували належним чином для того, щоб показати дуже хороший виступ у Мюнхені та викластись на повну ще раз заради виходу до наступного раунду. Ми дуже задоволені, також і тим, із яким настроєм ми приїхали до Мадриду, із великою мужністю та впевненістю у власних силах.

Ми також могли забити ще один чи два голи, але й без того поставили себе в хорошу позицію перед матчем-відповіддю.

Зрештою, головне — продовжувати грати в свій футбол, і нам це часом дуже добре вдавалось. Але також потрібно й поважати суперника — вони можуть створювати для нас великі проблеми, але ми сьогодні й із цим також добре впорались, бо компактно захищались.

Ноєр? Він досі вас дивує? Ми дякуємо йому в кожній грі. Він випромінює щось особливе, завдяки сейвам, які він робить знову і знову. Не можна сприймати це як належне, але для нього це вже буденна справа", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та мадридським Реалом відбудеться 15 квітня.