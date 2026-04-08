Ліга чемпіонів

Керманич Спортінгу прокоментував поразку від Арсеналу.

Лісабонський Спортінг у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився лондонському Арсеналу на власному полі.

Після завершення гри головний тренер "левів" Руй Боржеш прокоментував виступ власної команди.

"Наші гравці заслуговують на визнання за виконану роботу. Це фантастична команда, яка заслуговує на те, щоб увійти в історію Спортінга, і сьогодні був ще один спосіб зробити це. 17 перемог поспіль на Жозе Алваладе — це рекорд, який колись буде побитий, і це зробить нас не менш щасливими, аніж ми є зараз. Алваладе все більше стає справжньою фортецею нашого клубу.

Це була збалансована гра. Окрім кутового, коли м’яч закрутився в поперечину, та удару, який парирував Руй Сілва, Арсенал створив момент лише із забитим м’ячем. У нас натомість було три якісні нагоди, під час яких воротар Арсеналу добре парирував удари. У них була своя зброя, у нас — своя, дві чудові команди та конкурентна гра.

Ми не заслуговували на поразку, але такий футбол. Ми переважали суперників за гостротою впродовж 90 хвилин, але в підсумку сьогодні програли. Якщо й є великі виклики у футболі, то це точно для нашої для цієї команди. Ми прагнутимемо чогось безпрецедентного в Лондоні, де, я вірю, ми дамо гарну відповідь.

Йокерес? Після гри я запитав, чи все гаразд із ним та його родиною, і сказав, що радий за нього. Він заслуговує на визнання вболівальників Спортінга. Він дуже допоміг команді стати чемпіоном країни, він віддавав себе цьому клубу, поки був із нами. Він увійшов у історію чемпіонату Португалії та Спортінгу й завжди буде дуже бажаним гостем тут. Він заслуговує виключно на оплески.

Попереду у нас кілька складних матчів, але я дуже збалансований, і наша проблема зараз — це Ештрела да Амадора. Ми маємо перемогти, і мені потрібно подумати про те, як ми це зробимо. До ігор проти Арсенала, Бенфіки та Порту ще багато днів. Мені подобається думати про сьогодення, а сьогодення зараз — це Ештрела да Амадора.

Немає слів, щоб описати ті енергію та підтримку, яку вболівальники нам надавали від початку до кінця. Навіть після гри гравцям важливо відчувати прихильність. Ми програли чудовій команді, але ми змагались із найкращими, і це те, чого ми хочемо. Невелика помилка коштувала нам дуже дорого. Це демонструє збалансованість матчу, і вболівальники побачили в команді настрій, мужність та якість.

У Лондоні на трибунах буде більше вболівальників Арсеналу, але підтримка нашого виїзного сектору все одно зробить різницю, щоб ми могли перемогти чудову команду, яка гратиме вдома", — заявив португальський фахівець.

Матч-відповідь поміж лондонським Арсеналом та лісабонським Спортінгом відбудеться 15 квітня.