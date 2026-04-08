Ліга чемпіонів

Керманич Реала прокоментував поразку від Баварії.

Мадридський Реал у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився мюнхенській Баварії на власному полі.

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Альваро Арбелоа прокоментував виступ власної команди.

"Поразка — це результат, якого сьогодні можна було уникнути, якби пощастило трохи більше. Ми зробили дві втрати м’яча в гольових епізодах, яких нам би хотілось уникнути, і проти таких команд, якщо ви припускаєтесь таких помилок, ви за це обов’язково заплатите.

Однак, якщо й є команда, яка може перемогти в Мюнхені, то це Реал. Ми — Реал Мадрид, ми знаємо, як буде важко там перемогти, але ми рухаємось із цією метою.

Чуамені? Це значна втрата через таку жовту картку, де я не знаю, що побачив суддя. Але у нас є запасні варіанти. Окрім того, я не знаю, як він не показав червону картку за фол на Мбаппе. Це рішення, які мені важко зрозуміти.

Ми показали, що можемо завдати їм клопотів та забивати голи. У нас було багато шансів забити ще один гол у ворота Баварії. Ті, хто не вірить у камбек, можуть залишитись у Мадриді, але ми викладемо всі сили задля перемоги в Мюнхені!

Я покладаюсь на своїх гравців у матчі-відповіді. Я захоплююсь амбіціями моїх футболістів та їхнім небажанням програвати. Я дуже впевнений у тому, що ми поїдемо до Німеччини та зможемо перемогти", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та мадридським Реалом відбудеться 15 квітня.