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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Бразилії і Марокко.

Поєдинок відбудеться в неділю, 14 червня, на американському Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум. Початок — о 01:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Бразилії можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх Марокко оцінюється показником 5.67. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.76.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Бразилії і тотал більше 1,5", представлений показником 2.13.

Коефіцієнтом 3.10 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Рафіньї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Більше жовтих карток: Марокко". На нього можна поставити з показником 1.95.

Слідкуйте за матчем Бразилія — Марокко на Football.ua.