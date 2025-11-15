Туреччина

Рафа Сілва, який лише нещодавно приєднався до Бешикташа несподівано заявив про бажання повісити бутси на цвях посеред сезону, попри чинний контракт.

У стані турецького Бешикташа назріває серйозний скандал. Як повідомляє Goal з посиланням на турецькі ЗМІ, португальський вінгер Рафа Сілва заявив керівництву клубу про своє бажання негайно завершити професійну кар'єру.

Це рішення стало шоком для клубу, оскільки 32-річний гравець приєднався до турецького гранду лише минулого літа, перейшовши з Бенфіки, де він провів вісім успішних сезонів.

Ситуація ускладнюється тим, що Сілва має чинний контракт. Бешикташ не має наміру так просто відпускати одного зі своїх ключових гравців. Керівництво клубу вже попередило португальця про можливі юридичні наслідки, включаючи позов до ФІФА.

Представники стамбульців зайняли жорстку позицію, заявивши, що ніхто не може просто піти, коли йому заманеться, натякаючи на неприпустимість одностороннього розірвання контракту з боку гравця.

Наразі сторони перебувають у стані конфлікту, невідомо, чим завершиться ця несподівана вимога Рафи Сілви.