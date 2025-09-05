Туреччина

Австрійський захисник може покинути Реал наприкінці трансферного вікна в Туреччині.

Захисник мадридського Реала Давид Алаба може змінити клуб уже найближчим часом. Як повідомляє DefensaCentral, турецький Бешикташ зацікавлений у підписанні 33-річного австрійця та розглядає варіант його трансферу в останні дні місцевого трансферного вікна.

Алаба виступає за Реал з 2021 року. За цей час він став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіонату Іспанії та інших турнірів. Втім, останні сезони гравця затьмарили регулярні травми, які, ймовірно, вплинули на плани мадридського клубу щодо його подальшого майбутнього.