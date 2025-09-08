Турецький клуб розглядає оренду з подальшим викупом або повноцінний перехід 29-річного півзахисника.
Ів Біссума, getty images
08 вересня 2025, 13:26
Турецький Бешикташ розпочав переговори щодо переходу півзахисника Тоттенхема Іва Біссума.
Клуби обговорюють можливі варіанти угоди: короткострокову оренду з обов’язковим викупом або повноцінний трансфер.
Минулого сезону 29-річний Біссума провів за Тоттенхем 44 матчі та забив два голи, демонструючи стабільну гру у півзахисті.
Нагадаємо, Карраско відхилив пропозицію Бешикташа.