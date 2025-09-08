Повернення форварда до Європи затримується.
Яннік Карраско, Getty Images
08 вересня 2025, 11:36
Бельгійський нападник Яннік Карраско відправився підкорювати Близький Схід ще на початку осені 2023 рок, перейшовши до складу аравійського Аш-Шабабу з мадридського Атлетіко за 15 млн євро.
Однак уже за два роки потому 32-річний виконавець висловив бажання все ж таки пограти в Європі в кульмінаційний етап власної кар’єри.
Літнє трансферне вікно мало б дати відповідь на питання, куди податись бельгійцю.
Проте час іде, більшість країн уже завершити кампанії переходів, і залишилась обмаль опцій для підписання Карраско.
Турецький Бешикташ кілька днів тому почав перемовини з футболістом, але декілька годин тому аравійським ЗМІ стало відомо, що Яннік відхилив пропозицію "орлів".
Також повідомляється, що Бешикташ — п’ятий клуб з Європи, якому відмовив гравець за останні місяці.
У минулому сезоні Карраско провів 18 матчів у складі Аш-Шабаба, відзначившись двома голами та шістьма результативними передачами.