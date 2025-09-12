Туреччина

Португальський форвард продовжить кар'єру у Туреччині.

Нападник Ноттінгем Форест Жота Сілва може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного португальця зацікавлений Бешикташ, який вже домовився про оренду футболіста за три мільйони євро.

Також наголошується, що в контракті буде опція викупу гравця за 17 млн євро і якщо будуть виконані певні умови, вона стане обов'язковою.

Минулого сезону Сілва провів 38 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.

Після двох ігор Бешикташ набрав три очки та посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.