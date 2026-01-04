Туреччина

Стамбульський клуб пропонує оренду з опцією викупу, але сторони не можуть узгодити умови обов’язкового трансферу.

Галатасарай вступив у переговори з міланським Інтером щодо можливого трансферу півзахисника Давіде Фраттезі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За наявною інформацією, турецький клуб ще минулого тижня надіслав офіційний запит «нерадзуррі». Пропозиція Галатасарая передбачає оренду футболіста за 5 мільйонів євро з опцією подальшого викупу за 30 мільйонів.

Переговори наразі призупинені через розбіжності щодо умов активації обов’язкового викупу. Інтер наполягає на більш простих і чітких критеріях, зокрема мінімальній кількості матчів, аби гарантувати отримання повної суми трансферу.

Самому Фраттезі турецький клуб готовий запропонувати контракт із суттєво підвищеною заробітною платою.

У нинішньому сезоні 26-річний італійський хавбек не є стабільним гравцем основи Інтера: він зіграв у 15 матчах у всіх турнірах, лише чотири рази з’явившись у стартовому складі.