Лига Европы

Десна и Колос также узнали своих потенциальных соперников.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы-2020/21, по итогам которой команды узнали своих потенциальных соперников.

Десну ожидает гостевой поединок против победителя пары Кукес (Албания) — Вольфсбург (Германия). Колос, в случае победы над Арисом в рамках второго раунда квалификации ЛЕ, в следующей стадии встретится с Риекой (Хорватия).

Третий раунд квалификации Лиги Европы. Пары соперников:

Нымме Калью (EST) / Мура (SVN) или Орхус (DEN) — ПСВ (NED)

Шарлеруа (BEL) — Сфынтул Георге (MDA) или Партизан (SRB)

Хибернианс (MLT) или Фехервар (HUN) — Серветт (SUI) или Реймс (FRA)

Санкт-Галлен (SUI) — АЕК (GRE)

Ботошани (ROU) или Шкендия (MKD) — Локомотив Пловдив (BUL) или Тоттенхэм (ENG)

Прогрес (LUX) или Виллем II (NED) — Линкольн Ред Импс (GIB) или Рейнджерс (SCO)

Гонвед (HUN) или Мальме (SWE) — Локомотива Загреб (CRO)



Вентспилс (LVA) или Русенборг (NOR) — Аланьяспор (TUR)



Теута (ALB) или Гранада (ESP) — Локомотиви (GEO) или Динамо Москва (RUS)



ЛАСК (AUT) — Дунайска Стреда (SVK) или Яблонец (CZE)



Бала Таун (WAL) или Стандард (BEL) — Войводина (SRB)



ОФИ (GRE) или Аполлон Лимасол (CYP) — Хаммарбю (SWE) или Лех (POL)



Спортинг (POR) — Викинг (NOR) или Абердин (SCO)



Кукес (ALB) или Вольфсбург (GER) — Десна (UKR)



Риека (CRO) — Арис (GRE) или Колос (UKR)



Шэмрок Роверс (IRL) или Милан (ITA) — Буде-Глимт (NOR) или Жальгирис (LTU)



Ростов (RUS) — Маккаби Хайфа (ISR) / Железничар (BIH) или Кайрат (KAZ)

Бешикташ (TUR) — Борац Баня-Лука (BIH) или Риу Аве (POR)

Бачка-Топола (SRB) или ФКСБ (ROU) — Ритеряй (LTU) или Слован Либерец (CZE)

Нефтчи (AZE) или Галатасарай (TUR) — Ренова (MKD) или Хайдук (CRO)

Лячи (ALB) или Хапоэль Беэр-Шева (ISR) — Колрейн (NIR) или Мазервелл (SCO)



Виктория Пльзень (CZE) — Сеннерюске (DEN)



Гетеборг (SWE) или Копенгаген (DEN) — Пяст (POL) или Хартберг (AUT)



Кайсар (KAZ) или АПОЕЛ (CYP) — Олимпия Любляна (SVN) или Зриньски (BIH)



Осиек (CRO) или Базель (SUI) — Анортосис (CYP)

ЦСКА София (BUL) или БАТЭ (BLR) — Б-36 (FRO) или ТНС (WAL)

Сараево (BIH) — Астана (KAZ) или Будучность Подгорица (MNE)



Шериф (MDA) — Интер Эскальдес (AND) или Дандолк (IRL)



Арарат-Армения (ARM) или Фола (LUX)﻿ — Целе (SVN)

Рига (LVA) или Тре Фиори (SMR) — Селтик (SCO)



КуПС (FIN) или Слован Братислава (SVK) — Судува (LTU)



Легия (POL) — Силекс (MKD) или Дрита (KOS)

Клаксвик (ISL) — Коннас-Ки (WAL) или Динамо Тбилиси (GEO)



Юргорден (SWE) или Европа (GIB) — ЧФР (ROU)



Линфилд (NIR) или Флориана (MLT) — Флора (EST) или КР Рейкьявик (ISL)

Отметим, что все матчи третьего отборочного раунда квалификации состоятся 24 сентября. В этом сезоне данный этап турнира пройдет в формате одного матча. Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.