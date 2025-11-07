Ліга Європи

Емері поговорив з хлопцями.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився після перемоги над Маккабі Тель-Авів у матчі 4-го туру Ліги Європи. Цитує іспанця офіційний сайт УЄФА.

"Ми пропустили більше моментів, ніж планували. Їм потрібні були очки, і вони грали дуже зосереджено. Ми загалом домінували, спираючись на нашу пристрасть та досвід гри в Європі.

Що я сказав команді у перерві? "Не засмучуйтесь – спробуйте зробити гру більш пристрасною". Ми повинні були краще грати в другому таймі.

Це було дуже добре, тому що нам потрібні гравці, які забивають голи. Мален забиває, Воткінс забиває, а Маатсен додає своїх якостей у штрафному майданчику суперника", — заявив Емері.