Ліга Європи

Перед матчем з Мідтьюлланном римляни налаштовуються на активну та результативну гру.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні поділився очікуваннями від матчу п’ятого туру основного етапу Ліги Європи проти Мідтьюлланна.

"У цій команді є декілька цікавих молодих гравців. Вони грають у чудовий атакувальний футбол завдяки якісним футболістам попереду. Це буде хороша гра у відкритий футбол за участю двох команд, які будуть прагнути забити якомога більше голів заради перемоги. Ми демонструємо непогану серію з перемог, але ми маємо продовжувати працювати над її покращенням", — зазначив Гасперіні.

Матч Рома – Мідтьюлланн відбудеться у четвер, 27 листопада, на стадіоні римського клубу. Початок поєдинку о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Мілан та Рома цікавляться нападником Мідтьюлланна