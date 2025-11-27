Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 27 листопада, розпочавшись о 22:00.

Донецький Шахтар у рамках четвертого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 зустрінеться з ірландським Шемрок Роверс.

[*] — положення в турнірній таблиці

[31] ШЕМРОК РОВЕРС — ШАХТАР [10]

ЧЕТВЕР, 27 ЛИСТОПАДА, 22:00. ТАЛЛАТ СТЕДІУМ, ДУБЛІН (ІРЛАНДІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФІЛІП ГЛОВА (СЛОВАКІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Значно кращою ситуація в загальній турнірній таблиці Ліги конференцій УЄФА була б для донецького Шахтаря, якби Арда Туран не зробив би пожертву у вигляді матчу проти польської Легії (1:2) на користь потенційних успіхів у серії Класичних проти київського Динамо. Але вже є, як є — "гірники" мають продовжувати свій шлях та зробити все від себе залежне для того, аби якомога пізніше почати наступний календарний рік у контексті офіційних матчів.

Бо основний раунд у третьому за силою міжнародному клубному турнірі Старого Світу насправді є коротким, і вже за три тури ми отримаємо фінальний вигляд турнірної таблиці. Поки що, після перемог над шотландським Абердіном (3:2) та ісландським Брейдабліком (2:0), у Шахтаря зберігаються високі шанси в підсумку опинитись у вісімці найкращих команд цього етапу турніру. Та календар, будемо відверті, у донеччан не надто складний для виконання цього завдання.

Проте український колектив знову "потягнуло" в напрямку північного-західної частини Європи, де доведеться зіграти проти ірландського колективу Шемрок Роверс. І ми знову можемо стати свідками дуже складної для тренерського штабу "гірників" ситуації, коли результат на міжнародній арені все ж таки давати доведеться, як і потім уже за кілька днів доведеться грати в чемпіонаті проти криворізького Кривбасу. Але є одна відмінність від того вікопомного розгрому від черкаського ЛНЗ (1:4) — гра Шахтаря в УПЛ запланована на понеділок, а це, як не як, на добу більше відпочинку після, вочевидь, тривалої дороги.

І тут можна буде вчергове дослідити питання щодо того, яку саме вагу Шахтар надає Лізі конференцій, якщо ставити в порівняння успіхи на внутрішній арені. У чемпіонаті справи почали налагоджуватись дуже активно, і останні матчі проти СК Полтава та Оболоні завершились із шокуючою різницею голів 13:1. Та й загалом уже чотири матчі поспіль "гірники" виключно перемагають, пропустивши за цей час лише двічі, а от їхні суперники свої 18 м’ячів усе ж таки отримали. Бразильська атака перейшла до стану карнавалу?

Зрозуміло, що для представника чемпіонату Ірландії ця результативність суперників виглядає нічним жахом. Тим паче, що команда Стівена Бредлі з десяти останніх матчів програла шість та перебуває не в надто вдалому настрої. Могли "біло-зелені" підійти до гри проти Шахтаря взагалі з нулем балів у таблиці, але нічия проти грецького АЕКа (1:1) трохи покращила їм статистику бодай у цьому компонентів. І це при тому, що в Ірландії сезон уже завершився перемогою Шемрока в чемпіонаті та відповідним потраплянням до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА на наступний сезон. Можливо, не все так і однозначно.

Перевага над Деррі Сіті за очками для команди Бредлі була настільки значною, що, можливо, вона й вирішила на мінорній ноті догравати внутрішню кампанію та зробити акцент, хіба що, на просуванні в Кубку Ірландії. Але й тут є важливий нюанс. Шемрок виграв у Корк Сіті фінальну гру на Авіва Стедіум (2:0), але вона відбувалась ще 9 листопада, тобто до початку міжнародної перерви, а отже після цього суперники Шахтаря не повертались до ігрового тонусу. Хоча й статус володарів внутрішнього "золотого дубля" в 2025 році від них нікуди за цей час не подівся.

А загалом, клуб існує з 1901 року й за цей час назбирав чималу кількість відзнак у баталіях у межах країни. У єврокубках, відповідно, Шемрок також виступає регулярно, але зрозуміло, що подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів для нього є майже фантастичним досягненням, Ліги Європи — здебільшого, так само, а от у Лізі конференцій на початках існування цього змагання "зелено-білі" вже грали на груповому етапі. А ще в них є невеличкий "український слід", що з нашою діаспорою в Ірландії не така вже й сенсація, 17-річний вінгер Макс Ковалевскіс у Лізі конференцій ще не дебютував, але в чемпіонаті зіграв 140 хвилин за п’ять матчів. Будемо знайомі.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.46, тоді як потенційний успіх Шемрок Роверс оцінюється показником 6.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.85.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Стівен Бредлі, головний тренер Шемрок Роверс: "Шахтар — це безперечно найсильніша команда, із якою нам доведеться зіткнутись цього року. Це справді хороша команда, яка створює загрозу по всьому полю, вони можуть нашкодити тобі різними способами. Але саме тому ми хочемо грати на цьому рівні, а у цих змаганнях потрібно перевірити себе проти суперників такого рівня".

Арда Туран, головний тренер Шахтаря: "Ми живемо в умовах війни, але українці продовжують працювати, творити та підтримувати одне одного. Це надихає і мене, і мою команду. Наша мета — не лише потрапити до вісімки найкращих, а й дати молодим гравцям цінний досвід. Ми рухаємось крок за кроком, гра за грою".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон Гомес, Ізакі — Лукас, Егіналду, Невертон.

Шемрок Роверс: Макгінті — О’Салліван, Клірі, Лопеш — Грант, Гілі, Макенефф, Воттс, Гоноган — Берк, Гаффні.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА