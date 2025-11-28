Маккабі Тель-Авів Ліон — 0:6

Голи: Абнер Вінісіус 4, Толіссо 25,51,54, Ніакате 35, Карабец 62

Вилучення: Єхезкел 90

Болонья РБ Зальцбург — 4:1

Голи: Одгор 26, Даллінга 51, Бернардерскі 53, Орсоліні 86 — Вертессен 33

Реал Бетіс Утрехт — 2:1

Голи: Кучо 42, Еззальзулі 50 — Родрігес 55

Рейнджерс Брага — 1:1

Голи: Таверньє 45+3 — Гонсало 69

Вилучення: Діоманде 90+5 — Залазар 61

Црвена Звезда ФКСБ — 1:0

Голи: Дуарте 50

Вилучення: Тебо 27

Генк Базель — 2:1

Голи: Хьон-Гю 14, Карецас 45+2 — Отеле 57

Ноттінгем Форест Мальме — 3:0

Голи: Єйтс 27, Калімуендо 44, Міленкович 59

Панатінаїкос Штурм — 2:1

Голи: Свідерський 18, Калабрія 74 -Кітеїшвілі 34

Гоу Ехед Іглс Штутгарт — 0:4

Голи: Левелінг 20, 35, Ель-Ханнус 59, Буанані 90+3