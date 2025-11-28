Завершився 5 тур Ліги Європи.
Getty Images
28 листопада 2025, 00:30
Маккабі Тель-Авів Ліон — 0:6
Голи: Абнер Вінісіус 4, Толіссо 25,51,54, Ніакате 35, Карабец 62
Вилучення: Єхезкел 90
Болонья РБ Зальцбург — 4:1
Голи: Одгор 26, Даллінга 51, Бернардерскі 53, Орсоліні 86 — Вертессен 33
Реал Бетіс Утрехт — 2:1
Голи: Кучо 42, Еззальзулі 50 — Родрігес 55
Рейнджерс Брага — 1:1
Голи: Таверньє 45+3 — Гонсало 69
Вилучення: Діоманде 90+5 — Залазар 61
Црвена Звезда ФКСБ — 1:0
Голи: Дуарте 50
Вилучення: Тебо 27
Генк Базель — 2:1
Голи: Хьон-Гю 14, Карецас 45+2 — Отеле 57
Ноттінгем Форест Мальме — 3:0
Голи: Єйтс 27, Калімуендо 44, Міленкович 59
Панатінаїкос Штурм — 2:1
Голи: Свідерський 18, Калабрія 74 -Кітеїшвілі 34
Гоу Ехед Іглс Штутгарт — 0:4
Голи: Левелінг 20, 35, Ель-Ханнус 59, Буанані 90+3