Ліга Європи

Півзахисник Динамо оцінив гру команди після розгромної перемоги в Лізі конференцій та закликав не поспішати з висновками щодо турнірної ситуації.

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв прокоментував результат поєдинку Ліги конференцій проти Зріньскі, у якому київська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 6:0.

Автор одного із забитих м’ячів зазначив, що результат став відображенням роботи, проведеної останнім часом на тренуваннях.

"Ми задоволені, що сьогодні спрацювало багато з того, чому приділяли увагу останнім часом на тренуваннях. Це позитивний момент", — сказав Кабаєв.

Також він прокоментував той факт, що після цієї перемоги Динамо піднялося до числа перших 24 команд турнірної таблиці Ліги конференцій:

"Ні, пів команди ще тренується на полі після поєдинку, хтось спілкується телефоном з рідними, тож ще не обговорювали. Думаю, у таблицю зараз ніхто не буде дивитися, заглянемо у неї 18 грудня, коли зіграємо останній матч Ліги конференцій. Ще багато роботи попереду", — сказав Кабаєв.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Зріньскі.