Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 6 листопада 2025 року.

Рома у матчі четвертого туру Ліги Європи в гостях здобула перемогу над Рейнджерс (2:0).

Команда Джан П'єро Гасперіні вийшла вперед на 13 хвилині зусиллями Матіаса Суле, після чого на 36 хвилині перевагу "вовків" подвоїв Лоренцо Пеллегріні, який скористався гольовою передачею українського форварда Артема Довбика.

Українець вийшов у стартовому складі Роми та відіграв на полі 86 хвилин.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рейнджерс — Рома у рамках четвертого туру Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Рейнджерс — Рома 0:2

Голи: Суле, 13, Пеллегріні, 36.

Рейнджерс: Батленд — Джига, Суттар, Таверньє — Мегхома (Осгор, 46), Раскін (Діоманде, 61), Беррон, Ааронс — Гассама (Данілу, 61), Мур (Куртіс, 81), Шерміті (Міовскі, 73).

Рома: Свілар — Н'Діка, Манчіні, Ермосо — Цимікас (Ренш, 73), Ель-Айнауї, Крістанте, Челік (Веслі, 73) — Пеллегріні (Коне, 66), Суле (Ель-Шаараві, 66), Довбик (Пізіллі, 86).