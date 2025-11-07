Ліга Європи

Півзахисник став першим футболістом із Румунії з 2010 року, який відзначився у складі киян.

Владіслав Бленуце записав на свій рахунок дебютний гол у складі Динамо, ставши автором історичної події для клубу.

Забитий м’яч зробив його першим румунським футболістом за останні 15 років, який зумів відзначитися у київській команді.

До Бленуце востаннє румунський гравець забивав за Динамо у квітні 2010 року. Тоді Тіберіу Гіоане відзначився у матчі проти Дніпра, що завершився перемогою киян з рахунком 2:1.

