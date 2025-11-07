Півзахисник став першим футболістом із Румунії з 2010 року, який відзначився у складі киян.
Владіслав Бленуце, Динамо
07 листопада 2025, 14:44
Владіслав Бленуце записав на свій рахунок дебютний гол у складі Динамо, ставши автором історичної події для клубу.
Забитий м’яч зробив його першим румунським футболістом за останні 15 років, який зумів відзначитися у київській команді.
До Бленуце востаннє румунський гравець забивав за Динамо у квітні 2010 року. Тоді Тіберіу Гіоане відзначився у матчі проти Дніпра, що завершився перемогою киян з рахунком 2:1.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Зріньскі.