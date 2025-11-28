Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Мідтьюлланном.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги Європи проти датського Мідтьюлланна (2:1).

"Ми упустили можливість зіграти краще. Ми припустилися багато помилок. Нам потрібно відновити сили і в неділю зіграти краще. Ми рано відкрили рахунок, потім розслабилися, а наприкінці могли все втратити. У кожному матчі потрібно грати до кінця, не можна заздалегідь чекати, коли підеш у душ.

Травма Коне? Поживемо – побачимо. У нього сильний забій, але, схоже, він несерйозний.

Веслі припустився забагато помилок, і це прикро, адже у нього чудовий потенціал. Помилки, втім, не обов'язково відбиваються лише на ньому. Ми мали серйозних опонентів на флангах. Нам чогось не вистачало з технічного погляду. Ми не змогли розвинути гру краще. Був деякий прогрес, але потім все трохи сповільнилося. Гіларді добре зіграв. Він провів чудовий матч. Можливо, він втратив пару м'ячів, але ми могли б зіграти краще у багатьох відношеннях.

Ми з нетерпінням чекаємо на матч із Наполі, і цілком логічно, що ми думаємо про це. Однак, щоб добре грати, потрібно і добре підготуватись. Команди добре знають одна одну. Сила Наполі — у їхньому складі, у них чудова команда, вони чемпіони. Ми знаємо, що маємо грати на межі своїх можливостей. Нам належить грати проти однієї з найсильніших команд Італії.

На відміну від того, що ми зробили з Інтером та Міланом, нам потрібно досягти кращого результату. Ми порівнюємо свої сили з найсильнішими командами – подивимося, на якому рівні опинимося”, – наводить слова Гасперіні Football-Italia.

