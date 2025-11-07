Ліга Європи

Головний тренер Зріньскі прокоментував поразку 0:6 від Динамо та наголосив на необхідності швидкого психологічного відновлення перед матчем чемпіонату.

Головний тренер Зріньскі Ігор Штимац підсумував поєдинок третього туру Ліги конференцій, у якому його команда зазнала розгромної поразки від Динамо з рахунком 0:6. Матч відбувся у Любліні, де київський клуб проводив номінально домашню зустріч.

"Перш за все, хочу привітати київське Динамо з заслуженою перемогою. Що стосується самого матчу, то, думаю, ми непогано зіграли в першому таймі. Початок матчу був гарним у нашому виконанні, ми створювали хороші позиційні моменти, повинні були відкрити рахунок, не давали супернику надто багато простору, не дозволяли йому завдавати удари по наших воротам.

Але потім ми погано відреагували на перший же кутовий біля наших воріт, пропустили гол. А другий гол у другому таймі припав якраз на той момент, коли ми хотіли провести заміни і перебудуватися, коли побачили, де потрібно закрити зони, за рахунок яких суперник створює небезпеку нашим воротам. Однак другий гол ми пропустили ще до цих замін. І після цього ми просто розвалилися як команда. Звідси і решта голів, усі вони виглядали немислимо для команди, яка до цього в поточному сезоні дуже добре грала в обороні і мало пропустила.

І це зовсім неприпустимо. Ми пропустили кілька голів після кутових біля ближньої штанги, хоча знали, що це є сильною стороною київського Динамо. Однак ми не змогли як слід відреагувати. Ще один гол ми пропустили після штрафного, коли виявилися не готові до швидкого розіграшу. Неможливо сподіватися на щось добре в матчі проти такої класної команди, як київське Динамо, якщо допускаєш так багато подібних помилок.

Але я повинен взяти на себе відповідальність за це. Мабуть, я прорахувався. Я випустив багато молодих гравців, тому що у нас убивчий ігровий ритм, тому що в неділю нас чекає дуже складний матч у чемпіонаті. Ми хочемо вистояти на всіх фронтах, тому доводиться приймати рішення щодо ротації складу.

Результат розгромний, неприємний, але ми повинні бути сильними і негайно підняти голови і залишити в минулому ту печаль, яка зараз нас усіх поглинає. Тому що, повторюся, вже через кілька днів у нас дуже важливий матч у чемпіонаті.

Немає ні часу, ні сенсу шкодувати про те, що сьогодні трапилося, і жаліти себе: треба залишити цей матч у минулому і прагнути набрати очки в домашніх матчах турніру, — сказав тренер.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Зріньскі.