Завершились перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліон з Яремчуком у меншості програв Сельті (0:2)

Тиждень тому французький клуб на останніх хвилинах завдяки влучному удару Ендріка зміг вивезти важливу нічию 1:1. Тому перед початком матчу-відповіді підопічні Фонсеки вважалися фаворитами.

На початку поєдинку вони мали кілька можливостей, аби вийти вперед, але Яремчук змарнував декілька гарних нагод. Натомість на 19-й хвилині леви залишилися в меншості. Ніакате необережно пішов у відбір та грубо зіграв проти Руеди. Суддя без вагань показав червону картку захиснику.

У більшості іспанці перехопили ініціативу, але відзначитися їм вдалося лише у другому таймі. На 61-й хвилині Руеда замкнув у порожні ворота простріл від Альвареса. Протягом гри підопічні Хіральдеса мали багато шансів, аби довести справу до розгрому, але воротар Грейф рятував свою команду, зберігаючи інтригу.

У доданий час клуб із Віго подвоїв перевагу, знявши питання про переможця: Жутгла впевнено реалізував вихід віч-на-віч. На останній хвилині матчу Ліон залишився вдев'ятьох — другу жовту картку отримав Тальяфіко.

Згодом головний арбітр дав фінальний свисток, який зафіксував перемогу Сельти. Іспанці крокують у чвертьфінал. Роман Яремчук провів на полі 45 хвилин. Фонсека замінив українського форварда після першого тайму. Нападник заробив оцінку 6.2

Ліон — Сельта 0:2 (перший матч — 1:1)

Голи: Руеда 61, Хутгла 90+2

Вилучення: Ніакате 19, Тальяфіко 90+6

Фрайбург знищив Генк (5:1)

Бельгійці приїхали до Німеччини з форою в один мʼяч після першого матчу. Але швидко її втратили. На 19-й хвилині Гінтер головою замкнув подачу від Гріфо. Згодом Матанович замкнув передачу від самого Гінтера.

Раділи бразильці з Брайсгау недовго, адже під завісу першої 45-хвилинки гості зрівняли рахунок за сумою двоматчевого протистояння. Карецас із флангу пробив, але мʼяч влучив у стійку. Доля посміхнулася грецькому вундеркінду: снаряд відскочив назад до вінгера, Константінос не став бити сам, а віддав на порожні ворота Сметсу — і захисник не схибив.

Після перерви на полі була лише одна команда. Воротар Леваль на пару з автором голу Сметсом привезли м'яч у власні ворота на початку другого тайму. Гріфо влучно скористався цією помилкою. На 57-й хвилині Сузукі реалізував вихід віч-на-віч після контратаки господарів. На заключних хвилинах Еггештайн поставив масну крапку в цьому погромі.

У підсумку Фрайбург громить Генк та виходить у наступний етап.

Фрайбург - Генк 5:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Гінтер 19, Матанович 25, Гріфо 53, Сузукі 57, Еггештайн 79 — Сметс

Ноттінгем Форест реабілітувався за фіаско тиждень тому 1:2 (3:0).

Минулого четверга підопічні Перейри завдали по воротах суперника понад 20 ударів, але так і не змогли відзначитись; більше того, вони примудрилися програти 0:1. Тому з перших хвилин лісники почали виправляти ситуацію, і під кінець першої 45-хвилинки їм нарешті вдалося відзначитись. Домінгес головою відправив мʼяч у сітку воріт Олафссона.

Після перерви гості продовжили в тому ж дусі: на 52-й хвилині гри Єйтс розкішним ударом з меж штрафного майданчика відправив м'яч у кут без шансів для голкіпера. Після другого пропущеного голу господарі перехопили ініціативу та майже миттєво зрівняли рахунок за сумою двоматчевого протистояння. Ерлич опинився першим на підборі після рикошету від захисника Фореста та потужним ударом розстріляв воротаря.

Надалі обидві команди мали декілька нагод, аби відзначитись, але їм це не вдалося. За підсумками двоматчевого протистояння колективи не змогли виявити сильнішого, тому гра перейшла в овертайм. На останніх хвилинах другого екстратайму гості змогли дотиснути суперника. Єйтс головою відправив мʼяч у сітку, але зробив це з офсайду, тому взяття воріт скасували.

Овертаймів не вистачило, аби виявити переможця, тому долю чвертьфіналу вирішувала серія пенальті. У ній влучнішими виявилися гравці Фореста. Данці жодного разу не влучили бодай у площину воріт: Чо та Шімшір поцілили у стійку, а Едвард послизнувся та пробив вище.

У підсумку Ноттінгем Форест крокує до наступного етапу, де зустрінеться з переможцем пари Штутгарт — Порту.

Мідьтюллан - Ноттінгем Форест 1:2 (0:3) (перший матч 1:0)

Голи: Ерлич 69 — Домінгес 40, Єйтс 52