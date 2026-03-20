Ліга Європи

Головний тренер римлян прокоментував прикру поразку від Болоньї в Лізі Європи, визнав фатальні помилки в обороні та оцінив виступи окремих гравців своєї команди.

Шлях римської Роми у Лізі Європи завершився драматичним вильотом від Болоньї на стадії 1/8 фіналу. Після нічиєї 1:1 у першому поєдинку, основний час матчу-відповіді на Олімпіко завершився з надрезультативним рахунком 3:3. Долю італійського дербі вирішив гол Ніколо Камб'ягі на 111-й хвилині екстратайму, який вивів команду Вінченцо Італьяно до чвертьфіналу на англійську Астон Віллу.

Після фінального свистка головний тренер джаллороссі Джан П'єро Гасперіні в інтерв'ю Sky Sport детально розібрав причини невдачі. Наставник римлян зізнався, що команда провела непоганий матч, але не впоралася з тиском наприкінці гри через власні помилки та свіжість суперника.

"Ми показували свою найкращу гру майже весь матч; найгірше сталося наприкінці, коли вони відігралися, незважаючи на те, що ми зробили важливі речі. Шкода, що ми припустилися кількох помилок. Ми йдемо з цього матчу з великим жалем, але коли ви робите такі помилки, цілком справедливо, що ви вилітаєте", — зазначив Гасперіні.

Також тренер додав, що у другому таймі обороні було непросто впоратися з трьома свіжими гравцями Болоньї, а втрата чотирьох-п'яти футболістів в одній ланці стала серйозним випробуванням, з яким команді було складно впоратися, попри те, що гравці віддали всі сили.

Окремо Гасперіні зупинився на індивідуальних виступах своїх підопічних, відзначивши гру Доніелла Малена на тлі загальних проблем команди в нападі.

"Мален — надзвичайний. Він підвищив наші стандарти порівняно з першою половиною сезону, тому що ми маємо проблеми з атакою від самого початку кампанії", — підкреслив фахівець.

Щодо молодого Робініо Ваза, тренер закликав набратися терпіння:

"Він дуже молодий хлопець. На нього чиниться тиск, оскільки була зроблена значна інвестиція і від нього очікують великих звершень, але йому ще потрібно розвиватися. Завдяки своїй жвавості він може бути корисним під час матчу, але грати на такому рівні непросто", — резюмував Джан П'єро

Наступний матч підопічні Гасперіні проведуть вдома проти Лечче. Матч запланований на 22 березня, стартовий свисток о 19:00.