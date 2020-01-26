Украина

Экс-динамовец выделил сильные стороны нынешней команды.

Бывший защитник Динамо Горан Попов поделился своим мнением о выступлении киевлян после контрольного поединка с северомакедонским Вардаром (4:0).

"Я играл и в Динамо, и за Вардар, поэтому болел как за одну, так и за другую команду. Все равно кто победит, главное, что такой матч состоялся. Динамо – это команда, в которой я играл, и по сегодняшний день ее люблю, поэтому у меня здесь очень много знакомых. Я очень счастлив через семь лет увидеть всех динамовцев и поговорить с ними.

Я остаюсь в хороших отношениях со всеми, поэтому все со мной здороваются, и я надеюсь, что это не последний раз когда мы увиделись. Надеюсь, что каждый год, когда Динамо будет на сборах в Турции или Испании я буду приезжать в гости и с радостью видеть этих людей. Также планирую пообщаться с Алексеем Михайличенко. Сейчас, как футбольный агент, был бы очень рад помочь подписать хорошего игрока для Динамо.

В составе Динамо мне очень понравился Виталий Буяльский. Также выделил бы голкипера Георгия Бущана, когда ему было 16 лет мы вместе ездили на сборы, он очень прибавил за последнее время. Есть много молодых игроков, которых я не знаю, но в этой команде всегда хорошие футболисты и я сейчас, как футбольный агент, буду больше смотреть матчи Динамо. Конечно, я слежу за еврокубковыми поединками киевлян и уверен, что с Динамо все будет хорошо. Раньше, когда мы играли – я, Нинкович, Вукоевич, Милевский, Алиев, Шовковский, Шевченко – это была топ-команда. Но видим сегодня на табло результат 4:0, Динамо всегда было и остается хорошей командой.

Я увидел, что Миколенко – очень хороший игрок. Он хорошо двигается и бежит в обе стороны. Очень важно, что он подключается к атаке и быстро возвращается в оборону", – рассказал Попов в интервью официальному сайту клуба.

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