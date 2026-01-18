Це буде один із найдорожчих трансферів клубу МЛС.
Херман Бертераме, Getty Images
18 січня 2026, 16:45
Нападник Монтеррея Херман Бертераме незабаром може стати одноклубником Ліонеля Мессі у складі Інтер Маямі. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, клуби перебувають на фінальній стадії перемовин щодо трансферу 27-річного мексиканця.
Сума трансферу складе близько 15 мільйонів доларів, що зробить гравця збірної Мексики другим найдорожчим переходом в історії клубу МЛС.
Рекорд належить Родріго Де Паулю, який минулого літа перебрався з Атлетіко за 15 млн євро (близько 17 млн доларів).
Нинішнього сезону Бертераме провів 24 матчі, в яких забив 13 голів та віддав три гольові передачі.
Новий сезон Інтер Маямі розпочне 22 лютого — матчем МЛС проти Лос-Анджелеса.