Це буде один із найдорожчих трансферів клубу МЛС.

Нападник Монтеррея Херман Бертераме незабаром може стати одноклубником Ліонеля Мессі у складі Інтер Маямі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, клуби перебувають на фінальній стадії перемовин щодо трансферу 27-річного мексиканця.

Сума трансферу складе близько 15 мільйонів доларів, що зробить гравця збірної Мексики другим найдорожчим переходом в історії клубу МЛС.

Рекорд належить Родріго Де Паулю, який минулого літа перебрався з Атлетіко за 15 млн євро (близько 17 млн доларів).

Нинішнього сезону Бертераме провів 24 матчі, в яких забив 13 голів та віддав три гольові передачі.

Новий сезон Інтер Маямі розпочне 22 лютого — матчем МЛС проти Лос-Анджелеса.