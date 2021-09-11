Украина

Товарищеская игра с Турцией пройдет в Киеве 21 сентября.

Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко назвала состав футболисток, которые будут готовиться к товарищескому поединку против Турции.

Матч с Турцией состоится 21 сентября в Киеве на стадионе имени Банникова, в 19.00 по киевскому времени.

Игра пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора сборной Украины, который запланирован с 13 по 22 сентября.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Ирина Санина (Колос), Дарья Бондарчук (Жилстрой-2).

Защитники: Любовь Шматко, Анна Петрик, Ольга Басанская (все — Жилстрой-1), Катерина Корсун, Натия Панцулая, Ирина Подольская (все — Жилстрой-2), Дарья Кравец (Фиорентина, Италия).

Полузащитники: Надежда Хаванская, Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко, Ирина Кочнева, Ольга Бойченко (все — Жилстрой-1), Татьяна Китаева, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все — Жилстрой-2), Тамила Химич (Сплит, Хорватия).

Нападающие: Надежда Кунина (Линчепинг, Швеция), Ольга Овдийчук (Жилстрой-1), Роксолана Кравчук (Жилстрой-2).

Напомним, что "сине-желтые" готовятся к отборочному турниру ЧМ-2023, который стартует в октябре.

В этом году Украине предстоит сыграть четыре отборочных матча: 21-го и 26 октября нашу команду ждут два домашних поединка — со сборными Фарерских островов и Испании, после чего будут выездные игры с Шотландией (26 ноября) и Венгрией (30 ноября).