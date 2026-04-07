Ліга конференцій

Головним суддею першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій стане шотландець Нік Волш.

УЄФА призначив бригаду арбітрів на перший матч 1/4 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем і АЗ Алкмар.

Головним суддею зустрічі стане Нік Волш зі Шотландії. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Френсіс Коннор і Деніел Макфарлейн, а четвертим арбітром виступить Дональд Робертсон.

Систему VAR контролюватиме Стюарт Аттуелл з Англії, а його помічником стане шотландець Кевін Кленсі.

Матч Шахтар – АЗ Алкмар відбудеться 9 квітня у польському Кракові на стадіоні Генрика Реймана. Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.