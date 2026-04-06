Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться кам’янець-подільський Епіцентр та Кудрівка.

Кам’янець-подільський Епіцентр та Кудрівка на стадіоні Лівий Берег закриватимуть програму двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Нагорняк, після поразки від криворізького Кривбасу (1:2), залучив до стартового складу Кирюханцева на правому фланзі захисту, тоді як Себеріо гратиме в центрі поля.

Василь Баранов, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:2), використав із перших хвилин Сердюка в обороні, тоді як Сторчоус, Кая та Глущенко гратимуть у центрі поля, а Світюха та Овусу розташуються в атаці.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк, Запорожець — К. У. Рохас, Сидун, Сіфуентес.

Запасні: Федотов, Вавшко, Супряга, Ковалець, Ліповуз, Григоращук, Беженар, С. Кристін, Олівейра, Маткевич, Є. Демченко, Голуб.



Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Коллахуазо, Мачелюк — Сторчоус, Кая, Глущенко — Світюха, Овусу, Морозко.

Запасні: Караващенко, Кулик, Векляк, Потімков, Рогозинський, Адеоє, Нагнойний, Козак, Пушкарьов, Таїпі, Лєгостаєв.

Гра Епіцентр — Кудрівка почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.