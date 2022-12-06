Україна

Дякуємо всім, хто боронить нашу землю!

6 грудня відзначається найважливіше свято сучасної України — день ЗСУ!

Дякуємо всім, хто з 2014 року хоробро стоїть на обороні рідної землі від російських агресорів! Завдяки вам ми живі, завдяки вам ми можемо казати ці слова. Ми спокійно дивимося футбол і насолоджуємося життям у рідних містах лише завдяки вашим подвигам. У тому числі — подвигам відважних ультрас українських клубів.

І вічна пам'ять усім Героям, які загинули за Батьківщину.

Ми віримо, що українські Бердянськ, Маріуполь, Донецьк, Луганськ і Крим дуже скоро будуть звільнені так само, як нещодавно український Херсон. Завдяки вам!

Слава ЗСУ! Слава Україні!