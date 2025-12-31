Україна

Сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід головного тренера Владислава Лупашка.

39-річний фахівець очолив "левів" влітку 2024 року. Під його керівництвом Карпати провели 50 матчів, з яких 19 перемог, 14 нічиїх та 17 поразок.

За підсумками першої половини сезону Карпати набрали 19 очок та посідають дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Патрісіо Танда залишив Карпати.