Черкаський клуб продовжує активну трансферну кампанію, підписавши контракт із легіонером словацького Тренчина.
Мустафа Якубу, фото ФК ЛНЗ
01 січня 2026, 12:45
Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про підписання контракту з нігерійським півзахисником Мустафою Якубу.
Футболіст переходить до стану фіолетово-білих зі словацького клубу Тренчин, який відомий своєю вдалою роботою з молодими африканськими талантами. 20-річний Мустафа Якубу розглядається тренерським штабом ЛНЗ як перспективне підсилення центральної зони.
Нігерієць виділяється своєю працездатністю, фізичною витривалістю та здатністю ефективно діяти у перехідних фазах гри. Прихід Мустафи Якубу вписується в актуальну стратегію черкаського клубу, який робить ставку на якісних легіонерів із досвідом виступів у європейських чемпіонатах середньої ланки.
Черкасці прагнуть створити глибину складу та посилити конкуренцію в центрі поля для боротьби за чемпіонство в УПЛ.