Черкаський клуб продовжує активну трансферну кампанію, підписавши контракт із легіонером словацького Тренчина.

Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про підписання контракту з нігерійським півзахисником Мустафою Якубу.

Футболіст переходить до стану фіолетово-білих зі словацького клубу Тренчин, який відомий своєю вдалою роботою з молодими африканськими талантами. 20-річний Мустафа Якубу розглядається тренерським штабом ЛНЗ як перспективне підсилення центральної зони.

Нігерієць виділяється своєю працездатністю, фізичною витривалістю та здатністю ефективно діяти у перехідних фазах гри. Прихід Мустафи Якубу вписується в актуальну стратегію черкаського клубу, який робить ставку на якісних легіонерів із досвідом виступів у європейських чемпіонатах середньої ланки.

Черкасці прагнуть створити глибину складу та посилити конкуренцію в центрі поля для боротьби за чемпіонство в УПЛ.