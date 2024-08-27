Україна

Гравець набиратиметься досвіду в другій команді житомирян.

Центральний нападник Даніелс Радзенієкс поповнив склад Полісся, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Свою професійну кар'єру 18-річний латвієць розпочав лише минулого сезону. Раніше він виступав за Супер Нову на батьківщині (2 матчі).

За даними transfermarkt, Радзенієкс підписав трирічний контракт. Деталі угоди між його попереднім та новим клубами не повідомляються.

Також на рахунку Даніелса 2 голи в 2 товариських матчах за збірну Латвії U-19.

"Вітаємо Даніелса у "зграї". Бажаємо швидкої адаптації, професійного зростання та безліч реалізованих гольових моментів, адже для нападника це так важливо!", — додали в Поліссі.