Україна

Захисник і вихованець академії Шахтаря буде виступати за срібного призера УПЛ.

Захисник Шахтаря Микола Огарков перейшов в Олександрію на правах оренди. 20-річного гравця вже заявлено на новий сезон Української Прем’єр-ліги, про що свідчить інформація на сайті УПЛ.

Офіційно про трансфер жоден з клубів не повідомляв, однак деталі свідчать, що мова йде про орендну угоду.

Огарков — вихованець академії Шахтаря. У свій час був капітаном юнацької команди донецького клубу та зіграв один матч у Юнацькій лізі УЄФА, провівши на полі 16 хвилин.