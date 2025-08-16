Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та львівські Карпати.

Ковалівський Колос та львівські Карпати зіграють у третьому турі української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Руслан Костишин, після перемоги над житомирським Поліссям (1:0), залучив до стартового складу Алефіренка праворуч в атаці.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (3:3), використав із перших хвилин Кліщука в рамці воріт, тоді як Вітор гратиме ліворуч в атаці.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Климчук, Велетень.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Бондаренко, Бурда, Демченко, Безручук, Денисенко, А. Краснічі, Гусол, Третьяков, Кане, Салабай.



Карпати: Кліщук — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Шах — Костенко, Ігор, Вітор.

Запасні: Домчак, Киричок, Адамюк, Квасниця, Федор, Клименко, Карабін, Танда, Кокодиняк, Мисак, Краснопір.



Гра Колос — Карпати почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.