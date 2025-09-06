Україна

Нападник Металіста 1925 виступатиме за новачка УПЛ до завершення поточного сезону.

Ганський форвард Металіста 1925 Раймонд Овусу на правах оренди перейшов до Кудрівки, де гратиме до кінця цього сезону. Про це повідомляє пресслужба харків'ян.

23-річний футболіст у минулому сезоні провів 12 матчів за харківську команду, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

Другу частину чемпіонату він провів в оренді в австрійському клубі Горн, де зіграв 9 поєдинків і забив 5 м’ячів.