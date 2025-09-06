Нападник Металіста 1925 виступатиме за новачка УПЛ до завершення поточного сезону.
Раймонд Фрімпонг Овусу, М1925
06 вересня 2025, 14:20
Ганський форвард Металіста 1925 Раймонд Овусу на правах оренди перейшов до Кудрівки, де гратиме до кінця цього сезону. Про це повідомляє пресслужба харків'ян.
23-річний футболіст у минулому сезоні провів 12 матчів за харківську команду, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.
Другу частину чемпіонату він провів в оренді в австрійському клубі Горн, де зіграв 9 поєдинків і забив 5 м’ячів.