Сьогодні, 17 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому Чернігів зустрінеться з криворізьким Кривбасом.

Поєдинок пройде в Чернігові на стадіоні Юність. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Чернігів — Кривбас:

Після шести матчах Першої ліги Чернігів здобув 14 очок і займає друге місце у таблиці, тоді як у Кубку до цього вибив Атлет Київ (1:0), а у Кривбасу дев’ять балів після п’яти турів в УПЛ та четверта позиція відповідно, команда до цього вибила з Кубку Куликів-Білку (3:0).