Слідкуйте за матчем з Football.ua.
фото ФК Буковина
18 вересня 2025, 12:55
Сьогодні, 18 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому чернівецька Буковина зустрінеться зі львівськими Карпатами.
Поєдинок пройде в Чернівцях на стадіоні Буковина. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Буковина — Карпати:
Після шести матчів Першої ліги Буковина здобула 14 очок і займає друге місце у таблиці, а у Карпат чотири бали після п’яти ігор УПЛ та дванадцята позиція відповідно. Буковина до цього вибила Авангард Ладижин (3:0), тоді як Карпати розгромили Пенуел (8:0).