Сьогодні, 18 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому чернівецька Буковина зустрінеться зі львівськими Карпатами.

Поєдинок пройде в Чернівцях на стадіоні Буковина. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Буковина — Карпати:

Після шести матчів Першої ліги Буковина здобула 14 очок і займає друге місце у таблиці, а у Карпат чотири бали після п’яти ігор УПЛ та дванадцята позиція відповідно. Буковина до цього вибила Авангард Ладижин (3:0), тоді як Карпати розгромили Пенуел (8:0).