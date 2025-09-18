Україна

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому тернопільська Нива зустрінеться зі СК Полтава.

Поєдинок пройде в Тернополі на стадіоні ім. Романа Шухевича. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Нива Т — СК Полтава:

Після шести матчів Першої ліги Нива здобула 11 очок і займає п’яте місце у таблиці, а у СК Полтава чотири бали після п’яти ігор УПЛ та тринадцята позиція відповідно. Нива до цього вибила Реал Фарма (3:0), тоді як СК Полтава розгромила Iron (5:1).