Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 24 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому петровський Інгулець зустрінеться з хмельницьким Поділлям.

Поєдинок пройде в Петровому на стадіоні Інгулець. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Інгулець — Поділля:

Після семи матчів Першої ліги Інгулець здобув 12 очок і займає четверте місце у таблиці, а у Поділля три бали та передостання позиція відповідно. "Козаки" до цього вибили Карбон (2:1), тоді як Поділля здолало Скалу 1911.