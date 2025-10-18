Україна

Наставник Динамо прокоментував п’ятий поспіль втрачений шанс на перемогу в УПЛ.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував п’яту поспіль нічию своєї команди в рамках УПЛ. Після чергової втрати очок — цього разу в матчі із Зорею (1:1) — фахівець визнав проблеми на фінальному етапі гри, але наголосив, що команда працює над цим.

"Ми над цим працюємо постійно — і в психологічному, і у фізичному плані. Ви не можете сказати, що команда була неготова фізично до гри. Інша справа, що ми не можемо скористатися тими моментами, які створюємо. Маємо діяти спокійніше у завершальній стадії", — цитує пресслужба Динамо слова наставника.

Шовковський також акцентував, що Динамо п’ятий матч поспіль пропускає після 85-ї хвилини, що суттєво впливає на результат.

"Ми створюємо достатньо моментів для того, аби впевненіше і спокійніше відчувати себе в кінці матчу. А так — вже пʼяту гру після 85-ї хвилини ми пропускаємо не завжди обовʼязкові голи", — додав тренер.

Крім Зорі, Динамо не змогло здобути перемогу над Металістом 1925, Карпатами, Олександрією та Оболонню.

Окремо Шовковський прокоментував і заміни, які не дали бажаного ефекту:

"Замінами намагаємось трохи змінити малюнок гри, додати впевненості. У нас насичений графік, і гравці, які виходять на заміну, мають підсилювати гру. Але не завжди виходить, як хочеться".

У наступному турі кияни зіграють домашній матч із новим лідером чемпіонату — Кривбасом (26 жовтня). Зоря проведе виїзний поєдинок з Вересом (24 жовтня).