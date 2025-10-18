Україна

Наставник Полісся прокоментував бойову нічию з Шахтарем, зазначивши проблеми з балансом та роль збірників.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився враженнями від матчу 9-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:0).

"Обидві команди прагнули перемоги, тому на полі панував великий накал і справжня боротьба. Вболівальники підтримували нас яскраво і емоційно — дякую їм за це, вони надихали наших гравців, які віддали багато сил", — зазначив тренер.

Ротань також розповів про травму гравця Велетня, через яку довелося зробити заміну.

"Щодо гри, то на оборону ми вийшли з бажанням і характером, це безумовний плюс. В атаці перші 30 хвилин виглядали гідно, мали моменти, але потім трохи віддали ініціативу Шахтарю. Ми перед грою казали, що ні в якому разі не можна давати їм володіти м’ячем і потрібно постійно тиснути. Після 30-ї хвилини стало тяжче, гірники контролювали м’яч і створили кілька небезпечних моментів біля наших воріт", — пояснив він.

Також тренер підкреслив важливість характеру команди і необхідність аналізу матчу перед наступною грою з Оболонню.

"Ми повинні рухатися далі і працювати над помилками. Цей матч показав, що наші гравці готові боротися за результат, а це дуже важливо. Повернення збірників з міжнародних матчів створює певний дисбаланс через переїзди та різні тактики, але це нормально. Я радий, що у нас з’являється багато гравців національної збірної, і ми прагнемо розвивати їх", — додав Ротань.

Матч Полісся – Оболонь відбудеться 25 жовтня в Києві.