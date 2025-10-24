Україна

Луганський колектив втратив очки.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник висловився після безгольової нічиї з Вересом (0:0) в рамках десятого туру УПЛ. Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Голи не забили. Сумно, хлопці засмучені. Шанси, які в нас були в першому таймі – можна було закрити цю гру. Потім червона картка, другий тайм... Кожен думає, що воно зараз само залетить у ворота. А суперник згуртувався. Їх менше стало попереду, але не позаду, так що… На жаль, не забили сьогодні.

Грали компактно, грали вперед, як я хочу бачити. І ті шанси, які були – не тільки справа, а й зліва було – вистачало б на дві гри. На жаль, ми не забили.