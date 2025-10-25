Україна

"Гірники" працюють на міжнародному ринку.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про відкриття академій клубу в американських містах Горшем (штат Пенсільванія) та Клінтон (штат Міссісіпі). Його слова наводить Ratings.

"Ідея має кілька рівнів — розвиток бренду, взаємодія з фанатами, комерційна цінність для партнерів, а також пошук і розвиток талантів.

Вона допомагає нам підтримувати зв'язок із вболівальниками по всьому світу та надихати молодих гравців філософією Шахтаря. Першим кроком стало налагодження контакту з українськими громадами за кордоном.

Ми вибрали ці локації, тому що там є сильні українські спільноти, які хотіли бачити Шахтар у своїх містах. Саме ця місцева ініціатива і пристрасть стали для нас ключовими факторами.

Дві школи в США — це пілотні проекти, але наша мета — розширитися по всій країні. В ідеалі — щоб одного дня академія Шахтаря з'явилася в кожному штаті, а потім і в інших країнах.

Нашою першою аудиторією є українська діаспора, проте репутація клубу виходить далеко за її межі. Шахтар добре відомий у всьому світі, особливо завдяки своїй історії розвитку бразильських талантів. Це надає нам сильну і унікальну ідентичність.

Ми не прагнемо когось наслідувати — ми хочемо запропонувати щось справжнє, засноване на наших власних цінностях і дусі", — сказав Палкін.

Раніше Шахтар оприлюднив результати внутрішнього розслідування.