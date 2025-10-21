Україна

Конопля визнав помилку, вибачився й допоміг фанатам-захисникам — клуб продовжує співпрацю.

ФК Шахтар зробив офіційну заяву щодо інциденту з українським захисником Юхимом Коноплею, який опинився в центрі скандалу через активність у соцмережах.

У клубі повідомили, що провели внутрішнє розслідування ситуації, яка викликала широкий резонанс. Раніше користувачі соцмереж звернули увагу на вподобання гравця під публікаціями проросійського характеру.

"Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їхню неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу", – йдеться в офіційній заяві Шахтаря.

Крім публічного вибачення, Конопля також долучився до ініціативи з придбання пікапа для представників фанатського руху "гірників", які зараз боронять Україну на фронті.

Раніше сам Юхим Конопля уже коментував інцидент, визнавши, що допустив помилку, та запевнив, що підтримує Україну в боротьбі проти агресора.