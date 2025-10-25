Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та житомирське Полісся.
Борел Томандзодо, фото ФК Полісся Житомир
25 жовтня 2025, 17:48
Київська Оболонь та житомирське Полісся зіграють у десятому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.
Олександр Антоненко, після перемоги над СК Полтава (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (0:0), використав із перших хвилин Борела в опорній зоні.
Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Курко, Чех, Прокопенко — Суханов, Устименко.
Запасні: Чеботарьов, Бичек, Грисьо, Козлов, Кулаковський, Ломницький, Є. Пасіч, Слободян, Товарчі, Фещенко, Черненко.
Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Таллес, Назаренко, Бабенко, Йосефі, Лєднєв, Гонсалвеш, Крушинський, Мельниченко, Гайдучик.
Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Борел, Андрієвський — Брагару, Філіппов, Велетень.
Гра Оболонь — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.