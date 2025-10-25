Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та житомирське Полісся.

Київська Оболонь та житомирське Полісся зіграють у десятому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Олександр Антоненко, після перемоги над СК Полтава (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (0:0), використав із перших хвилин Борела в опорній зоні.

Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Курко, Чех, Прокопенко — Суханов, Устименко.

Запасні: Чеботарьов, Бичек, Грисьо, Козлов, Кулаковський, Ломницький, Є. Пасіч, Слободян, Товарчі, Фещенко, Черненко.



Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Борел, Андрієвський — Брагару, Філіппов, Велетень.