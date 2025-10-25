Україна

Тренер Карпат пояснив причини відсутності голів та роль конкуренції у складі.

Після міського дербі проти Руху (0:0) головний тренер Карпат Владислав Лупашко поділився думками на пресконференції.

"Загалом матч був якісним з нашого боку, ми контролювали гру, м’яч і територію, створювали моменти. Мали забивати гол, який розкрив би суперника, але Рух грамотно оборонявся і робив заміни, щоб закрити простір. Те, що відбулося після 90-ї хвилини – це емоції, але вони не головне на полі", – зазначив Лупашко.

Тренер також підкреслив важливість конкуренції у команді:



"Коли гравець відчуває конкуренцію, він стає сильнішим, бореться за місце в складі і дає максимум на полі. Саме це допомагає прогресувати команді".

Він додав, що результат матчу був зумовлений, зокрема, тим, що команда не конвертувала створені моменти:



"Якщо б ми забили перший гол, друга атака була б природною, і всі по-іншому сприймали б гру".

Лупашко також прокоментував кадрову ситуацію:



"Відхід кількох гравців і недостатня конкуренція для основних футболістів послаблює команду, але ми працюємо над цим і мотивуємо гравців".

Наступний матч Карпати проведуть 3 листопада у Черкасах.