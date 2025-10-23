Україна

Чергова відмітка у кар'єрі для вінгера київського Динамо.

Київське Динамо у матчі дев'ятого туру УПЛ поділило очки з луганською Зорею (1:1).

Для вінгера "біло-синіх" Владислава Кабаєва це був 300 матч у складі українських команд у всіх турнірах.

У чемпіонаті України 30-річний українець провів 231 матч, 15 – у Кубку країни, 51 – у єврокубках та три за збірну України.

Якщо брати по клубах, то статистика така: 117 ігор за Динамо, 55 за Чорноморець та 128 за Зорю.

Цього сезону Кабаєв провів 13 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, сьогодні Динамо зіграє проти турецького Самсунспору у Лізі конференцій. Гра розпочнеться о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.